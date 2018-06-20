Как пермяки отмечали победу российских футболистов

Российская сборная по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира, уверенно обыграв египтян. В Перми тысячи болельщиков смотрели игру в специальной фан-зоне на стадионе "Динамо". Многие из них пришли за несколько часов до начала прямой трансляции матча. Вместе со всеми за небывалым успехом наших футболистов наблюдал Сергей Овчинников.