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Дом, в котором рухнул балкон, предлагали признать аварийным

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балкона нет

В Кировском районе Перми обрушился балкон пятиэтажки вместе с мужчиной, стоявшим на нем. Здание 1962 года постройки планировалось признать аварийным еще несколько месяцев назад, но жильцы дома так и не смогли собрать нужное количество подписей для проведения экспертизы.

На этот раз перила подвели. Вышел на балкон полить лук, рассказывает Виталий, облокотился на ограждение - и вместе с ним с высоты третьего этажа рухнул вниз.

Виталий Ефимов, пострадавший:

- Я даже не ожидал такого эффекта, и потом уже очнулся внизу.

То есть вы сознание потеряли?

Виталий Ефимов, пострадавший:

- На несколько секунд наверно потерял.

Сейчас Виталий с трещиной в позвонке лежит в больнице - несмотря на полученную травму, мужчина передвигается самостоятельно и только радуется такому исходу.

Можно сказать, что упавшему мужчине в какой-то мере повезло - под балконом земля, если бы здесь был асфальт, то и последствия могли бы быть более плачевными.

Комнату Виталий и его сестра снимают, живут здесь уже четыре года, и до сих пор ни у них, ни у соседей чего-то подобного не случалось. Так что страху натерпеться пришлось.

Любовь Караваева, сестра пострадавшего: "Я когда на кухне открыла окошко, смотрю, там он внизу лежит, и только тогда я поняла, что это  брат!".

Слава богу, говорят соседи, что в это время внизу не было людей - частенько тут бегают дети. И вообще люди опасаются, что подобное может повториться - дом 1962 года постройки, и состояние у здания неважное.

Валентина Артемьева: "Я когда въехала, щель тут была небольшая, и вот с 2010 года, она вон уже куда пошла вся. По ночам стены начинают трещать".

В районной администрации пояснили, что балконы это зона ответственности собственников - они должны следить за их состоянием. А жителям именно этого дома уже предлагали устроить собрание и написать заявление о признании дома аварийным.

Анастасия Воробьёва, заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Кировского района г. Перми: "Собственниками наши письменные обращения были проигнорированы, обращения от них в администрацию не поступало по поводу признания дома аварийным".

Так что пока всё остаётся на своих местах - стены покрывают трещины, балконные двери заколотили до лучших времён, а Виталий проходит назначенный курс лечения и радуется, что остался жив.

 

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.06.2018 в 10:58 в рубрике - Вести Пермь

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