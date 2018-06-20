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Экспедиция по поискам останков Михаила Романова завершилась
Экспедиция по поискам останков Великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона в этом году завершилась безрезультатно, сообщает пресс-служба краеведческого музея. Поиски в районе Мотовилихи проходят уже несколько лет. В них принимают участие российские и зарубежные ученые, многие из которых работали еще при эксгумации останков царской семьи в Екатеринбурге.
В Перми место захоронения Михаила Романова и Николая Жонсона искали на трех участках в микрорайоне Вышка-2. В следующем году поиски продолжатся.
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