Экспедиция по поискам останков Михаила Романова завершилась

Экспедиция по поискам останков Великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона в этом году завершилась безрезультатно, сообщает пресс-служба краеведческого музея. Поиски в районе Мотовилихи проходят уже несколько лет. В них принимают участие российские и зарубежные ученые, многие из которых работали еще при эксгумации останков царской семьи в Екатеринбурге.

В Перми место захоронения Михаила Романова и Николая Жонсона искали на трех участках в микрорайоне Вышка-2. В следующем году поиски продолжатся.