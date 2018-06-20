Клиенты «Стратегии» считают Пьянкова невиновным

В Перми начался суд над экс-директором негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петром Пьянковым. Его обвиняют в присвоении и растрате средств фонда в размере 220 млн рублей. Как прошло первое заседание? И почему клиенты фонда считают бывшего директора невиновным?

Экс-директор «Стратегии» Петр Пьянков явился на заседание в сопровождении адвоката. Последний месяц расследования он находится под подпиской о невыезде. До этого почти год Пьянков пребывал под домашним арестом. После формальных процедур гособвинтель начал зачитывать обвинительное заключение. Объем внушительный - почти 1,5 тысячи страниц.

Лицензия у НПФ «Стратегии» была отозвана в марте 2016 года. На тот момент договоры об обязательном пенсионном страховании с фондом заключили 78 тысяч граждан, о добровольном страховании - 68 тысяч. В итоге сумма требований кредиторов к НПФ составила около 5 млрд 600 млн рублей, при этом рыночная стоимость основных средств «Стратегии» согласно экспертизе не превысила 500 млн рублей.

Галина Старших, вкладчик НПФ «Стратегии»: "Сейчас я сюда пришла, чтобы вернули наши деньги, честь и совесть прокурора, чтобы сохранили Пермь такой, какая она есть. Чтобы не было того, что деньги уплыли этим шантажистам".

На сегодняшний день Петр Пьянков обвиняется в присвоении и растрате средств пенсионного фонда, а именно 220 млн рублей. Кстати, вместе с ним на скамье подсудимых оказался предприниматель Дмитрий Щукин, ему инкриминируется незаконное создание юридических лиц. Оба вину свою вину отрицают.

Процесс будет долгим. Даже после двух часов заседания прокурор не успел дочитать обвинение. Всё продолжится 20 июня в Ленинском суде.