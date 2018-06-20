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Это не окопы - город готовят к зиме
Придется потерпеть. В Перми в полную силу стартовала подготовка к грядущему отопительному сезону. Тепловики в буквальном смысле ушли под землю, и перекрытыми оказались значительные участки городских магистралей. Вместе с ремонтом Коммунального моста это создает серьезные проблемы для движения общественного и частного транспорта.
На улице Крисанова пермяки практикуют навыки, полученные на уроках физкультуры. Часть тротуара и две полосы автомобильного движения здесь перекрыли из-за земельных работ. Теперь, чтобы попасть в поликлинику или банк, нужно преодолевать препятствия в виде забора.
Житель Перми: "Хотя бы вырезали хоть один проем, чтобы ходить можно было, я понимаю, что все это надо делать, использовать сезон, погоду, но надо учитывать, что народ ходит".
Раскопки проводит Пермская сетевая компания. Так энергетики готовят город к зиме. За лето они планируют переложить 8 километров теплосетей.
Работают тепловики в тандем
е с городской администрацией. После того, как на лице Кирсанова заменят трубы диаметром 50 см, здесь уложат новый асфальт, причем как на проезжей части, так и на тротуаре, и установят бордюры.
Сегодня в течение дня улицу Крисанова перекроют еще на одном участке от Петропавловской и Ленина. Сетевики обещали сделать это еще ночью, но подготовительные работы заняли больше времени, чем планировалось.
Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: "Закончен крупный объект по Осинской от Петропавловской до Советской, там сейчас проводится укладка верхнего слоя асфальта с целью полного открытия движения. Жителей и энергетиков ждут работы на улице Пермской, отрезки до Ленина, далее с поворотом по Петропавловской и до Комсомольского проспекта".
Аналогичная ситуация на 25-го Октября. Здесь закрыли участок от Малышева до Краснова. Тупик на Газеты Звезда от Ленина до Пермской в обе стороны также стал неприятной неожиданностью для автомобилистов.
Оксана Новикова, водитель: "Не предупреждали, не видела, не слышала. Очень неудобно! ".
А так выглядит сейчас подъезд к Коммунальному мосту с обеих сторон. В пятницу ремонт здесь возобновили с новой силой. Две полосы движение перекрыты с середины до конца моста ближе к правому берегу.
Сергей Макаров, водитель: "Приходится на 15-20 минут больше на дорогу закладывать. Я с пониманием отношусь, что делать, все равно ремонт нужен. Мост не новый".
Сейчас здесь снимают верхний слой асфальтового покрытия, укрепляют защиту и меняют гидроизоляцию. Закончить все работы на Коммунальном мосту планируется до 1 сентября.
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