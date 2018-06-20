Вводятся дополнительные меры защиты от недобросовестных застройщиков

В правительстве Пермского края обсудили судьбу долгостроев. В специальном реестре таких объектов значится 17 многоквартирных домов. Обсуждение посвящено нововведениям в этой сфере, вступающим в силу с 1 июля. В частности утверждается единый механизм достройки подобных объектов, а также вводятся дополнительные меры защиты участников долевого строительства от недобросовестных застройщиков.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Главное, что планируется отказ от котлового метода строительства и переход к методу одно разрешение, один расчетный счет. Это позволит ужесточить и банковское сопровождение строительства объектов".

Процедура достройки подобных объектов начинается с создания жилищно-строительного кооператива. В настоящий момент на стадии создания ЖСК находятся 4 проблемных объекта из списка, остальные готовят проектно-сметную документацию и ждут ввода в эксплуатацию. Один из подобных долгостроев - на улице Челюскинцев, 23 - уже приступает к работам по достройке.

Лариса Кытманова, председатель ЖСК «Челюскинцев 23(2)»: "Нам дали бюджетные деньги, которые немалые, на восстановление проектной документации и на прохождение экспертизы. Если займ достройки будет беспроцентный - это тоже уникальная помощь".