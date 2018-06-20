В Перми стартовал фестиваль «Щит России»

В Перми стартовал 21-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Принять участие в нем приехали теле- и радиожурналисты со всей России и из Белоруссии. Они готовы поделиться своими достижениями, обменяться опытом, повысить свой профессиональный уровень. Для участников, по традиции, приготовили насыщенную программу: в течение трех дней они посетят мастер-классы, экскурсии, семинары. Торжественное открытие фестиваля состоится в Музее Диорама. Учредителям фестиваля выступила Всероссийская Государственная телерадиокомпания.

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, председатель организационного комитета Фестиваля «Щит России»: «Щит России» был задуман как первый фестиваль на военно-патриотическую тематику. 21 год он уже живет и работает, это говорит о том, что фестиваль был организован в свое время правильно. Это действительно очень востребованный и нужный фестиваль телевизионных и радиопрограмм".

В рамках фестиваля пройдет творческий конкурс. В этом году на суд жюри представлено 325 работ военно-патриотической тематики. Номинаций семь - в каждой из них будет определен свой победитель. Предусмотрено и два гран-при за лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма. Члены жюри уже приступили к просмотру работ.

Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК, председатель жюри Фестиваля «Щит России»: "Король всех этих произведений - репортаж. Нужно посмотреть, насколько нова работа, ведь это все для нас, мы строим здания, мы чистим улицы, мы заводы новые запускаем. Но то, что сейчас происходит, это отражение качественное, профессиональное того, что делается в России. Это наш маленький вклад в развитие Родины".