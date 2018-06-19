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← Ночной перфоманс: Пермские меломаны спали под музыку

В Перми балкон рухнул вместе с мужчиной

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балкон

ЧП в Кировском районе Перми. Там вместе с ограждением собственного балкона упал мужчина. 

Квартира расположена на 3-м этаже. Мужчина вышел на балкон, чтобы полить лук и повесить белье. Облокотился на ограждение и упал вниз вместе с ограждением балкона. К счастью, внизу земля, а не асфальт. Это в какой-то мере смягчило падение. Мужчину доставили не в реанимацию, а в общее отделение. В нейрохирургии диагностировали перелом позвонка. В специальном корсете пострадавшему нужно будет провести несколько месяцев.

Сейчас балкон "законсервирован". В состав общего имущества балкон не входит. За ремонт балконов отвечает собственник.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 19.06.2018 в 17:18 в рубрике - Вести Пермь

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