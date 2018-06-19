В Перми балкон рухнул вместе с мужчиной

ЧП в Кировском районе Перми. Там вместе с ограждением собственного балкона упал мужчина.

Квартира расположена на 3-м этаже. Мужчина вышел на балкон, чтобы полить лук и повесить белье. Облокотился на ограждение и упал вниз вместе с ограждением балкона. К счастью, внизу земля, а не асфальт. Это в какой-то мере смягчило падение. Мужчину доставили не в реанимацию, а в общее отделение. В нейрохирургии диагностировали перелом позвонка. В специальном корсете пострадавшему нужно будет провести несколько месяцев.

Сейчас балкон "законсервирован". В состав общего имущества балкон не входит. За ремонт балконов отвечает собственник.