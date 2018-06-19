Ночной перфоманс: Пермские меломаны спали под музыку

В рамках Дягилевского фестиваля прошел необычный концерт для сна.

Концертный зал выглядит не совсем обычно, вместо стульев - кровати, белоснежное постельное белье, можно выбрать любую и лечь спать по-настоящему.

Музыканты настраиваются, гости устраиваются поудобнее в кроватях. Кто-то сразу же начинает делать «селфи», снимать видео, а кто-то тут же засыпает. Те, кому не спалось, просто мечтают под тихие звуки музыки.

Концерт для сна - это новый формат для Перми. Восемь часов подряд звучит живая музыка, исполнители ни на минуту не отходят от инструментов. Подобные перфомансы первым устраивал американский композитор Роберт Рич еще в 1982 году в Сан-Франциско. Тогда музыка использовалась в терапевтических целях для помощи людям, страдающим бессоницей. В пермской гостинице люди собрались из интереса.

Для этого концерта музыкант фестивального оркестра Николай Скачков написал специальную музыку, настроив её под состояние человека в разные периоды сна.

Николай Скачков, музыкант фестивального оркестра: "Задача была такая : сделать американские горки сна. Это не столько сон, сколько пограничное состояние. Есть музыка, написанная, есть импровизационная".

По задумке музыкантов, этот эксперимент должен помочь зрителю забыть об ежедневной спешке, послушать не столько музыку, сколько самого себя.

Выспавшись, участники перфоманса спешат на завтрак, а затем кто на работу, кто на другие события Дягилевского фестиваля. Возможность совершить “Путешествие в себя" будет еще раз - ночной перфоманс состоится 20 и 22 июня.