Юные баскетболисты Прикамья завоевали Кубок Победы-2018

Юные баскетболисты Пермского края завоевали Кубок Победы-2018. В турнире, который проходит в Перми во второй раз, приняли участие юноши 14-15 лет со всего Урала, а также Казахстана. Специальный гость Тимофей Мозгов - член сборной России, чемпион NBA и игрок клуба «Brooklyn Nets» показал фирменный слем- данк.

Стартовав в прошлом году в статусе всероссийского, в этом году турнир по баскетболу «Кубок Победы» приобрёл статус международного. На паркете пермского СК "Победа" к уральцам 14-15 лет - присоединились сверстники из Казахстана.

Усилиями "Урал- Грейт- Юниор" кубковый трофей в прошлом году остался на пермской земле.

В этом году за право его обладания спорили команды из Нижнего Тагила и сборная Пермского края. В упорной борьбе прикамцы обыграли «Старый Соболь» со счётом 81:75.

Березниковец Григорий Тучков получил признание как самый полезный игрок турнира. Победный кубок получил из рук чемпиона НБА Тимофея Мозгова.

Григорий Тучков, победитель Кубка Победы (Пермский край): ""Мозгова первый раз увидел. Очень эмоционально, словами не передать сейчас. У нас бесконечное счастье. Мы выиграли Кубок Победы, нам ещё только что сказали, что в Америку полетим - просто счастливы!".

Игрок «Бруклин Нетс» выступает фронтменом турнира второй год подряд. Всегда терпеливо раздаёт автографы и делает селфи. А в этот раз не усидел на месте гостя, надел кроссовки и продемонстрировал фирменный слем- данк.

Тимофей Мозгов, чемпион НБА, призёр Олимпийских игр: "Обязанность любого профессионального спортсмена работать с детьми, чтобы они в первую очередь удовольствие получали. Чтоб у них была любовь, чтоб они на улицах не гуляли, а в залы шли. Сегодня сам принял участие, видите, даже вспотел чуть- чуть".

Потел Тимофей Мозгов за символичную сборную «Звёзд» в гала- матче против «Легенд» пермского баскетбола. Гвоздь праздничной программы турнира. За время на паркете с игроками Урал- Грейта и Пармы: Пегушиным, Безукладниковым, Бревновым, Бабайловым, Суровцевым и Черновым сражались функционеры, представители край- и горадминистрации, журналисты и даже диджей Баско. Завершился праздник спорта долгожданной фото- и автограф-сессией Тимофея Мозгова.