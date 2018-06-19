В Перми судят экс- главу «Стратегии» Павла Пьянкова
В Ленинском районном суде Перми началось первое заседание по уголовному делу в отношении Петра Пьянкова, экс-директора рухнувшего негосударственного пенсионного фонда «Стратегия». Его обвиняют в присвоении и растрате денег вкладчиков на сумму 220 миллионов рублей, легализации денежных средств и незаконном образовании юрлица. Договоры об обязательном пенсионном страховании со "Стратегией" заключили 78 тыс. граждан, о добровольном страховании - 68 тысяч. Подробности выясняла Лариса Стрельникова.
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