Женская группировка зарабатывала на игорном бизнесе

В Пермском крае на скамье подсудимых оказалась женская группировка, организовавшая незаконный игорный бизнес. Следствие установило, что в декабре 2014 года 41-летняя жительница Кизела привлекла трех знакомых женщин и организовала преступную группу. Вместе они организовали заведение для азартных игр. В нем посетители испытывали судьбу с помощью сайтов в Интернете. Бизнес работал в таком виде до февраля, а в марте женщины решили создать сеть. Они привлекли еще троих жительниц Кизела и Губахи и открыли еще одно заведение. Оно расположилось в торговом центре в Губахе и работало до середины июля 2016-го. Всего бизнес на азарте принес женщинам более 10 млн рублей. Затем работу игорных заведений пресекли сотрудники полиции. Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от года до 2,5 лет условно со штрафами от 70 до 230 тысяч рублей.