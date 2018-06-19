← Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?
Пермь. Вести-Спорт
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- «Парма» продлила контракт 37-летнего тренера Николайса Мазурса. Пермский клуб воспользовался опцией в контракте латвийского специалиста и пролонгировал его соглашение на следующий сезон.
- Пермские легкоатлеты подтвердили высокий статус топ-спортсменов на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике летнего созыва.
- Равнение на старших держат юные участники Кубка Зеленцовой, который на пермской земле состоялся в 13-й раз.
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Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?
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