Пермь. Вести-Спорт

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- «Парма» продлила контракт 37-летнего тренера Николайса Мазурса. Пермский клуб воспользовался опцией в контракте латвийского специалиста и пролонгировал его соглашение на следующий сезон.

- Пермские легкоатлеты подтвердили высокий статус топ-спортсменов на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике летнего созыва.

- Равнение на старших держат юные участники Кубка Зеленцовой, который на пермской земле состоялся в 13-й раз.