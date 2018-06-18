Попытка обгона обернулась многочасовой пробкой

Интернет-пользователи Перми активно обсуждают и делятся свидетельствами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана. Судя по сообщениям очевидцев, попытка обгона в плотном потоке движения привела к аварии, которая впоследствии создала огромную пробку.

Несколько часов стояли в ней автомобилисты. Традиционно это направление популярно у дачников. Вечером в воскресенье на трассе от Кунгура до Перми всегда много машин. Вот к чему приводят необдуманные поступки лихачей.