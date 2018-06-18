В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»
Закрытое совещание руководства "Амкара" завершилось, сообщает источник, близкий к дирекции клуба. Однако официальных комментариев "Вестям" получить пока не удалось.
Президент красно-черных Геннадий Шилов от интервью также отказался. Заседание позиционировалось, как решающее.
Ряд федеральных и пермских информагентств со ссылкой на собственные неофициальные источники неоднократно сообщали, что руководство "Амкара" отказалось подавать заявки на какие-либо турниры, что фактически, будь это правдой, означало бы закрытие клуба как такового. И все же официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира
Пропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвым
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы
В Перми выбирали «Лучшего следователя»
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудников
«Амкар» прекращает существование?
Автомобиль врезался в кафе
Барда-зиен - национальный праздник с размахом
«Звоны России»: По Усолью разлился малиновый перезвон
Добавить комментарий: