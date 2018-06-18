В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

Закрытое совещание руководства "Амкара" завершилось, сообщает источник, близкий к дирекции клуба. Однако официальных комментариев "Вестям" получить пока не удалось.

Президент красно-черных Геннадий Шилов от интервью также отказался. Заседание позиционировалось, как решающее.

Ряд федеральных и пермских информагентств со ссылкой на собственные неофициальные источники неоднократно сообщали, что руководство "Амкара" отказалось подавать заявки на какие-либо турниры, что фактически, будь это правдой, означало бы закрытие клуба как такового. И все же официального подтверждения этой информации пока нет.