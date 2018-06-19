В Пермский край пришло долгожданное лето

С 18 июня синоптики обещают дневную температуру выше плюс 20 градусов, а концу недели - и вовсе жару.

Буквально несколько дней назад раздеться до плавок и окунуться в воду можно было разве что на спор. Что и сделал герой любительского видео, во время подтопления арт-объекта «Счастье не загорами». Сегодня картина другая - и пермяки открывают купальный сезон даже на собственном огороде.

Правда, в этом году первый день лета случился как минимум на пару недель позже.

Запоздавшую теплую погоду с нетерпением ждали и садоводы. Говорят, из-за холодов даже не все цветы спешат распускаться. Другие уличные растения остановились в развитии или вовсе пропали.

Елена Горбушина: "Виноград. Вот он почки только дает. Ясно, что он уже не созреет".

На пляже спасатели уже начеку. Говорят, на Мотовилихинский пруд люди приходят со всех окрестностей, как только выглядывает солнце. Вот и сегодня среди отдыхающих встретились любители позагорать.

Прогноз обнадеживает. Эта неделя будет теплее предыдущей на 6-7 градусов. 19 июня в некоторых районах Прикамья столбик термометра поднимется до +25.

Андрей Шихов, специалист ГИС центра ПГНИУ: "Пока прогнозы на третью декаду июня позитивные. Температура среднедекадная может оказаться выше климатической нормы, это уже настоящая летняя погода".

Так что лету - быть, говорят синоптики. По крайней мере, до конца июня.

Конечно, температура воды еще прохладная, но вот солнышко уже серьезно припекает. И в эти выходные стоит взять с собой или бейсболку, или панамку, ведь обещают температурный рекорд +30.