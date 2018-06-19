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← Попытка обгона обернулась многочасовой пробкой

В Пермский край пришло долгожданное лето

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лето

С 18 июня синоптики обещают дневную температуру выше плюс 20 градусов, а концу недели - и вовсе жару.

Буквально несколько дней назад раздеться до плавок и окунуться в воду можно было разве что на спор. Что и сделал герой любительского видео, во время подтопления арт-объекта «Счастье не загорами». Сегодня картина другая - и пермяки открывают купальный сезон даже на собственном огороде.

Правда, в этом году первый день лета случился как минимум на пару недель позже. 

Запоздавшую теплую погоду с нетерпением ждали и садоводы. Говорят, из-за холодов даже не все цветы спешат распускаться. Другие уличные растения остановились в развитии или вовсе пропали.

Елена Горбушина: "Виноград. Вот он почки только дает. Ясно, что он уже не созреет".

пляж

На пляже спасатели уже начеку. Говорят,  на Мотовилихинский пруд люди приходят со всех окрестностей, как только выглядывает солнце. Вот и сегодня среди отдыхающих встретились любители позагорать.

Прогноз обнадеживает. Эта неделя будет теплее предыдущей на 6-7 градусов. 19 июня в некоторых районах Прикамья столбик термометра поднимется до +25.

Андрей Шихов, специалист ГИС центра ПГНИУ: "Пока прогнозы на третью декаду июня позитивные. Температура среднедекадная может оказаться выше климатической нормы, это уже настоящая летняя погода".

Так что лету - быть, говорят синоптики. По крайней мере, до конца июня.

Конечно, температура воды еще прохладная, но вот солнышко уже серьезно припекает. И в эти выходные стоит взять с собой или бейсболку, или панамку, ведь обещают температурный рекорд +30.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.06.2018 в 09:11 в рубрике - Вести Пермь

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