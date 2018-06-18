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В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира
В Лысьве на месте капитального ремонта моста жители обнаружили арт-объект в виде футбольного мяча. Авторы неизвестны, о посыле можно лишь догадаться. Мяч призван увековечить память о чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в России. Пермский край, правда, не принимает матчей, но его жители всей душой болеют за национальную сборную.
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