В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира

В Лысьве на месте капитального ремонта моста жители обнаружили арт-объект в виде футбольного мяча. Авторы неизвестны, о посыле можно лишь догадаться. Мяч призван увековечить память о чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в России. Пермский край, правда, не принимает матчей, но его жители всей душой болеют за национальную сборную.