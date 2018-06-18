Пропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвым

Тело пропавшего мальчика было обнаружено в канализационном колодце в 70 метрах от дома, где он проживал, без внешних признаков насильственой смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 17 июня 2018 года 6-летний мальчик, житель города Красновишерска, ушел гулять и не вернулся домой.

С целью розыска ребенка был поднят личный состав территориального отдела полиции, Чердынский межрайонный следственный отдел и сотрудники отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Пермскому краю, созданы поисковые группы. Обследован берег реки Морчанка, район Ничкова, Морчан, северная часть города Красновишерск. В полном объеме осмотрены все детские площадки города. На прилегающей территории заброшенные дома, стройки, колодцы, лесной массив. Проведен подворовый и поквартирный обход жилого сектора, в том числе с применением служебно-розыскной собаки. Осмотрена квартира, где проживал мальчик, а также чердачное и подвальное помещения. Были ориентированы о розыске несовершеннолетнего службы такси, информация размещена в социальных сетях.

В настоящее время на месте происшествия под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко работает следственно-оперативная группа. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Продолжается проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.