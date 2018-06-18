В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудников

В преддверии Дня медицинского работника в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова отметили лучших сотрудников. Благодарственными письмами и почетными грамотами за внесение вклада в развитие и работу центра удостоили 63 специалистов. Двух сотрудников внесли в книгу почета - Надежду Абзаеву - старшую медицинскую сестру кардиохирургического отделения и Ольгу Касаткину- заведующую приемно-поликлиническим отделением.

Юрий Синельников, главный врач "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова": "Дорогие коллеги, с праздником! Сил, здоровья, успехов! Всего самого хорошего. Без вас люди не были бы здоровы, не было бы интересной жизни и истории".

После торжественной церемонии сотрудники, внесенные в книгу почета центра, посадили свои именные деревья на Аллее славы. Эту добрую традицию заложил еще профессор Сергей Суханов, основатель пермской кардиохирургической школы.

Ольга Касаткина, заведующая приемно-поликлиническим отделением "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова": "Это большая честь для меня - быть внесенной в книгу почета нашего центра. Любая помощь человеку, спасение жизни и благодарность пациентов - это основной показатель своих заслуг".