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«Амкар» прекращает существование?
Пермский футбольный клуб «Амкар» не сумел доказать Российскому футбольному союзу, что насобирал денег на будущий сезон. Итог - все на тот же будущий сезон нет лицензии. Пермский клуб однозначно не сыграет в российской премьер-лиге в 2018/2019 годах. А может быть - и вообще больше не появится на поле. Самый вероятный исход дела - ликвидация. «Амкар» не первая гибнущая в Перми команда. В 1996 году тихо скончалась «Звезда». 60 с лишним лет истории ей никак не помогли. Чуть позже из большого футбола выпал основанный в 1928 году пермский клуб «Динамо».
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