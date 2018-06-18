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В Перми выбирали «Лучшего следователя»

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следователи

В Перми в центре профессиональной подготовки краевого МВД состоялся региональный этап конкурса профмастерства на звание «Лучший следователь». Его участникам предстояло продемонстрировать теоретические знания и практические навыки по специальной, технико-криминалистической, медицинской, огневой и физической подготовке. Завершающим испытанием стал кросс дистанцией в один километр.

следователи

За звание победителя боролись представители органов предварительного следствия территориальных отделов Прикамья. Показав отличные результаты, звания «Лучший следователь» был удостоен капитан юстиции Артур Симонов отдела МВД России по Чернушинскому району. Теперь ему предстоит отстаивать честь Пермского края на всероссийском уровне и сразиться в заключительном этапе конкурса профмастерства, который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.06.2018 в 15:00 в рубрике - Вести Пермь

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