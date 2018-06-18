Автомобиль врезался в кафе

На парковке возле торгового центра "Колизей Cinema" в Перми автомобиль Toyota Avensis врезался в кафе восточной кухни "Дубай". По словам очевидцев, стоящая иномарка вдруг самостоятельно переехала бордюр и въехала в стену павильона. Машина пробила стекло и проникла капотом в помещение. Судя по всему, водитель включил автозапуск, тот сработал неправильно, и транспорт сам тронулся с места. В результате инцидента никто не пострадал.