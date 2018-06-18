Барда-зиен - национальный праздник с размахом

Многовековой опыт и самобытные традиции - основа одного из самых популярных праздников, отмечаемых на юге Пермского края татарами и башкирами. По легенде «Барда-зиену» больше 200 лет, все торжества были связаны с проводами рекрутов в армию. Традиционно праздник отмечается в средине июня.

Каждый год этот праздник собирает вместе порядка 10 тысяч человек совершенно разных национальностей. Объединяет их одно - любовь к своей малой родине и желание сохранять традиции, которым несколько веков. Постоянный гость губернатор Пермского края, представители законодательной и исполнительной власти региона.

Еще одна традиция на празднике - встречаться с ветеранами. Ведь именно здесь можно задать вопрос главе региона напрямую и получить ответ.

Основное действо разворачивается на центральной сцене. Сначала парад участников - это творческие коллективы, работники сельского хозяйства и представители предприятий, чья деятельность осуществляется на территории района.

В рамках празднования «Барда - Зиена» в этом году была представлена программа «БардаДА». Это комплекс проектных решений, направленных на создание нового культурного пространства для молодежи и жителей Бардымского района. Главная ее цель - сохранение национальной самобытности.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Здесь очень добрая атмосфера. Смесь очень разных культур, религий, народов, которые объединены единой историей и единой судьбой, пониманием, что живут в единой стране и развивают единую страну. Нам очень важно, чтобы этот праздник и дальше сохранялся".

Самым завораживающим зрелищем традиционно стали конные скачки на приз губернатора Пермского края и национальная борьба на поясах - Куреш. По итогам схваток был выбран самый сильный батыр, который получил главный приз - живого барана.