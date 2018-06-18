«Звоны России»: По Усолью разлился малиновый перезвон

В тринадцатый раз наследники усольских краснопевцев собрались на берегу Камы на международный фестиваль «Звоны России». Так, во времена Строгановых называли мастеров колокольных звонов. Музыканты устраивали настоящие концерты, находясь на четырех колокольнях в разных концах села. В этом году на фестиваль духовной музыки в Усолье собрались лучшие звонари из Архангельска, Москвы, Самары,Свердловской области, Пермского края, cтран СНГ и дальнего зарубежья. Вместе со взрослыми свои умения продемонстрировали и дети.