«Звоны России»: По Усолью разлился малиновый перезвон
В тринадцатый раз наследники усольских краснопевцев собрались на берегу Камы на международный фестиваль «Звоны России». Так, во времена Строгановых называли мастеров колокольных звонов. Музыканты устраивали настоящие концерты, находясь на четырех колокольнях в разных концах села. В этом году на фестиваль духовной музыки в Усолье собрались лучшие звонари из Архангельска, Москвы, Самары,Свердловской области, Пермского края, cтран СНГ и дальнего зарубежья. Вместе со взрослыми свои умения продемонстрировали и дети.
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