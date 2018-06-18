В Красновишерске пропал 6-летний мальчик
Тревожные вести из Верхнекамья. В Красновишерске накануне вечером пропал 6-летний Саша З. Он ушел из дома на прогулку, но не вернулся. Ребенка искала служебная собака, но безуспешно. МЧС выделяет для поиска мальчика беспилотник. К поиску присоединятся и волонтеры. Красновишерск окружен густыми лесами, не исключено, что мальчик мог заблудиться.
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