Открыт авиарейс Пермь - Батуми

В Батуми - туристическую столицу Грузии - пермяки теперь смогут летать прямым рейсом. Первый самолет модели SRG, вместимостью 50 человек, отправился в пятницу в 7.00 утра. Заполненность борта составила 98%. Время в пути 3 часа 20 минут. Перелеты будут выполняться по вторникам и пятницам до 21 сентября. Авиабилет из Перми в Батуми и обратно обошелся одному пассажиру в 26 600 рублей по тарифу «лайт».