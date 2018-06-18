Открыт авиарейс Пермь - Батуми
В Батуми - туристическую столицу Грузии - пермяки теперь смогут летать прямым рейсом. Первый самолет модели SRG, вместимостью 50 человек, отправился в пятницу в 7.00 утра. Заполненность борта составила 98%. Время в пути 3 часа 20 минут. Перелеты будут выполняться по вторникам и пятницам до 21 сентября. Авиабилет из Перми в Батуми и обратно обошелся одному пассажиру в 26 600 рублей по тарифу «лайт».
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