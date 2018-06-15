«Песнь Песней»: Платья из драгоценных нитей
В Центральном выставочном зале презентовали проект «Песнь Песней». Это инсталляции художницы Елены Ткаченко, сплетенные из тысячей нитей и изготовленные под впечатлением от работ классика живописи – Рембрандта, великого мастера светотени. Современная художница Елена Ткаченко вдохновилась для этой серии его картиной «Еврейская невеста». В этой уникальной технике Елена работает с 1998 года. Первая её персональная выставка состоялась в июне 2001 в Великобритании. Дальше экспозиции в Москве и Санкт-Петербурге и бесконечное число наград и дипломов за оригинальность, новаторства и уникальность.
Елена Ткаченко художник (Санкт-Петербург): "Мы создаём цвет в пространстве, и цвет такой интенсивности, такой яркости и такой насыщенности, который невозможно достичь на полотне".
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