В Пермском театре юного зрителя сыграли премьерный спектакль «Еще не вечер» по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева, лирическую комедию поставил Народный артист РФ Михаил Скоморохов, ассистировал ему Владимир Прозоров. Новый спектакль о том, как в маленькой деревне Вежки осталось три дома. Одни жители подались в города, другие покинули этот свет. Каждый из них по-своему справляется со старостью и одиночеством. Но именно друг в друге они находят поддержку, понимание и тепло. И вместе понимают, что вечер их жизни еще не наступил, что нужно радоваться каждому прожитому дню, трудиться и ценить друг друга.