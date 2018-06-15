← На Дягилевском фестивале зрителям выдадут подушки и одеяла
Еще не вечер!
В Пермском театре юного зрителя сыграли премьерный спектакль «Еще не вечер» по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева, лирическую комедию поставил Народный артист РФ Михаил Скоморохов, ассистировал ему Владимир Прозоров. Новый спектакль о том, как в маленькой деревне Вежки осталось три дома. Одни жители подались в города, другие покинули этот свет. Каждый из них по-своему справляется со старостью и одиночеством. Но именно друг в друге они находят поддержку, понимание и тепло. И вместе понимают, что вечер их жизни еще не наступил, что нужно радоваться каждому прожитому дню, трудиться и ценить друг друга.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На Дягилевском фестивале зрителям выдадут подушки и одеяла
На трассе «Пермь-Кунгур» столкнулись фура и легковушка
Опять пробки: ремонт на Коммунальном мосту продолжается
Губернатор в гостях у ветерана
Пермский аэропорт украсил рояль
На площади Дружбы снесли торговые киоски
Пермь. Новости культуры
Центр подготовки молодых футболистов «Амкар» переведут в краевую собственность
Пермь принимает Кубок России по аджилити
В Прикамье потратят 2 млрд на ремонт больниц и закупку оборудования
Добавить комментарий: