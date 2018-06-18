Успеть до 1 сентября

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Движение транспорта в Перми вновь затрудняется. Перекрывают на ремонт еще одну часть Коммунального моста в Перми. Это будут те же две полосы, которые уже перекрывались и ведут из центра города в Закамск, но уже ближе к правобережью. А вот на вторую половину сооружения техника должна выйти только в июле. По итогам выполненных работ к подрядчику есть претензии, два участка придется переделывать, но на движении автомобилей это уже не скажется. Все работы должны закончиться к началу осени.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Организационные моменты с подрядчиком опять же были проведены, которые, на наш взгляд, позволят ускорить темпы производства работ, поэтому вполне вероятно, что будет какая-то сдвижка в сроках и получится открыть движение раньше, чем первого сентября".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.06.2018 в 09:13 в рубрике - Вести Пермь

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