Успеть до 1 сентября

Движение транспорта в Перми вновь затрудняется. Перекрывают на ремонт еще одну часть Коммунального моста в Перми. Это будут те же две полосы, которые уже перекрывались и ведут из центра города в Закамск, но уже ближе к правобережью. А вот на вторую половину сооружения техника должна выйти только в июле. По итогам выполненных работ к подрядчику есть претензии, два участка придется переделывать, но на движении автомобилей это уже не скажется. Все работы должны закончиться к началу осени.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Организационные моменты с подрядчиком опять же были проведены, которые, на наш взгляд, позволят ускорить темпы производства работ, поэтому вполне вероятно, что будет какая-то сдвижка в сроках и получится открыть движение раньше, чем первого сентября".