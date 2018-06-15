На Дягилевском фестивале зрителям выдадут подушки и одеяла

От актуального театра до мировых музыкальных премьер. Театральные критики называют программу Дягилевского фестиваля сенсационной. Открывает ее премьера - драматическая оратория «Жанна на костре» - совместная работа Пермской оперы и театрами Базеля и Лиона. Далее российская премьера спектакля «Иглы и опиум» канадского режиссера Робера Лепажа. Танцевальная компания бельгийского хореографа Алана Плателя les ballets C de la B выступит в Перми с авангардным балетом «Не спать». Впервые за последние годы на Дягилевском фестивале прозвучит джазовая музыка в исполнении лондонского музыканта российского происхождения Евгения Стригалева. Ожидается концерт Московского ансамбля современной музыки, пройдет уже полюбившийся гостям ночной концерт «Пиано-гала», а также концерт для сна - зрителям выдадут подушки и одеяла и предложат погрузиться в полную темноту, сон и музыку. В этом году фестиваль осваивает еще больше новых форм и площадок.

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Этот фестиваль сделан с любовью. Это форум людей, которые встречаются, каждый приводит свой багаж, свои мысли, переживания".