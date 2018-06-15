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На трассе «Пермь-Кунгур» столкнулись фура и легковушка
Стали известны подробности жуткой аварии, которая случилась накануне вечером на трассе "Пермь-Кунгур". Как сообщает 139-я пожарная часть, на 60-м километре здесь столкнулись фура и легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель "ВАЗ-2112", совершая обгон, не справился с управлением и влетел в грузовик "Вольво". В результате ДТП смертельные травмы получили водитель легковушки и его пассажирка.
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