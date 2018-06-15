Опять пробки: ремонт на Коммунальном мосту продолжается

В Перми сегодня вечером снова ограничат движение на Коммунальном мосту. Его полностью открыли неделю назад, когда закончили первую часть ремонтных работ, и вот теперь подрядная организация должна приступить ко второй части реконструкции. С 22.00. движение сегодня будет ограничено по двум полосам, на участке от середины моста до правого берега. Сколько продлится это, в администрации Перми сказать не смогли. Полностью закончить все работы должны к началу осени. Но не исключено, что и раньше. Пока пробки неизбежны.