Опять пробки: ремонт на Коммунальном мосту продолжается
В Перми сегодня вечером снова ограничат движение на Коммунальном мосту. Его полностью открыли неделю назад, когда закончили первую часть ремонтных работ, и вот теперь подрядная организация должна приступить ко второй части реконструкции. С 22.00. движение сегодня будет ограничено по двум полосам, на участке от середины моста до правого берега. Сколько продлится это, в администрации Перми сказать не смогли. Полностью закончить все работы должны к началу осени. Но не исключено, что и раньше. Пока пробки неизбежны.
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