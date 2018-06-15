Губернатор в гостях у ветерана

В краевой столице с прошедшими праздниками – Днем России и Днем города - поздравляли почетных жителей. Лилию Ткачик, ветерана Великой Отечественной войны, посетил губернатор Пермского края. Женщина сама пригласила главу региона в гости еще 9 мая. Но время нашлось только сейчас. Лилия Аркадьевна показала Максиму Решетникову свой небольшой музей, редкие черно-белые снимки и подарила уникальный набор спичек с изображением Юрия Гагарина. Максим Решетников подарил ветерану фотоаппарат.

В годы войны Лилия Ткачик работала в эвакогоспитале, прошла путь от Кудымкара до Дебрецена в Венгрии. Выступала в ансамбле песни и пляски. В марте ей исполнилось 95 лет. Она и до сих пор проводит уроки патриотического воспитания у студентов-медиков, рассказывает и о войне. Любимая история, разумеется, как впервые услышали вести о победе.

Лилия Ткачик, ветеран Великой Отечественной войны: "И опять стрельба, то тихо, то грохот, и из автомата было, но больше то такие хлопки. И вдруг открывается дверь: девчонки, победа! И что тут началось, непостижимо!".