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Пермский аэропорт украсил рояль

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рояль

В Пермском аэропорту появился рояль. Это преподаватели и студенты Пермского государственного института культуры, вдохновленные Дягилевским фестивалем, решили создать проект, дающий возможность гостям Перми, прибывающим на аэровокзал, сразу почувствовать атмосферу крупнейшего музыкального события Пермского края. До 25 июня здесь дважды в зоне ожидания будут звучать концертные программы, классические, джазовые, посвященные нашему земляку Сергею Павловичу Дягилеву.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.06.2018 в 14:09 в рубрике - Вести Пермь

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