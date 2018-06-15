Пермь принимает Кубок России по аджилити

Пермь примет Кубок России по аджилити. 16 и 17 июня на конноспортивном комплексе «Ферма» пройдут отборочные соревнования к Чемпионату мира. Исключительно красивая и динамичная дисциплина кинологического спорта – аджилити, в которой прикамские спортсмены показывают стабильные успехи. Пермяки неоднократные победители Чемпионатов мира. Очередной состоится в октябре в Швеции. Рассудит пермский этап француз Николя Рено.