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Пермь принимает Кубок России по аджилити
Пермь примет Кубок России по аджилити. 16 и 17 июня на конноспортивном комплексе «Ферма» пройдут отборочные соревнования к Чемпионату мира. Исключительно красивая и динамичная дисциплина кинологического спорта – аджилити, в которой прикамские спортсмены показывают стабильные успехи. Пермяки неоднократные победители Чемпионатов мира. Очередной состоится в октябре в Швеции. Рассудит пермский этап француз Николя Рено.
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