Центр подготовки молодых футболистов «Амкар» переведут в краевую собственность

Центр подготовки молодых футболистов «Амкар» будет переведен в краевую собственность. Решение было принято на встрече и.о. зампредседателя Правительства Пермского края Антона Клепикова с директором школы Алексеем Николаевым. Сейчас в ЦПМФ занимаются более 700 ребят. Она перейдет в ведение краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. С соответствующим финансированием из краевого бюджета. Ранее было решено создать молодежную команду «Звезда». Тренировать резерв будут экс-игроки «Амкара» Константин Парамонов и Алексей Попов.