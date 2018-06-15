Центр подготовки молодых футболистов «Амкар» переведут в краевую собственность
Центр подготовки молодых футболистов «Амкар» будет переведен в краевую собственность. Решение было принято на встрече и.о. зампредседателя Правительства Пермского края Антона Клепикова с директором школы Алексеем Николаевым. Сейчас в ЦПМФ занимаются более 700 ребят. Она перейдет в ведение краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. С соответствующим финансированием из краевого бюджета. Ранее было решено создать молодежную команду «Звезда». Тренировать резерв будут экс-игроки «Амкара» Константин Парамонов и Алексей Попов.
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