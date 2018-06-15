В Прикамье потратят 2 млрд на ремонт больниц и закупку оборудования

До 2019 года в Пермском крае потратят 2 миллиарда на ремонт существующих больниц и закупку нового оборудования. Плюс за отдельные деньги планируется строительство новых клиник. Пока известно о планах властей в Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми. В последнем уже идет активный ремонт 9-й медсанчасти.

Девятую медсанчасть сегодня активно ремонтируют. Новое отделение выхаживания новорожденных, хороший ремонт в хирургии. Впрочем, работы еще достаточно - многие здания советских времен постройки. Ситуация для медицины края распространенная, именно поэтому губернатор ставит задачу Минздраву - ускориться.

В бюджете Пермского края на 2018 год предусмотрено 178 миллионов рублей на ремонт 32 медицинских учреждений.

А до 2019 года это уже почти два миллиарда. Деньги пойдут на капитальные ремонты, ремонты обычные, закупку оборудования. Постепенно решено смещать акценты на строительство новых медучреждений. Это плюсом 7 миллиардов в ближайшую трехлетку.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Чтобы уже в новых помещениях, с новыми технологиями, уже по новым процессам медицинским, с учетом самых-самых больших достижений, организовать медицинский процесс. Это дает рост производительности, качество медицинской помощи повышается и т.д. И определились со строительством двух стационаров".

Такое решение сами медики назвали историческим. Один стационар планируется в Орджоникидзевском районе Перми, другой - в Индустриальном. Как раз на территории девятой медсанчасти, которая ежегодно принимает больше 50 тысяч пациентов.

Елена Утемова, главный врач МСЧ №9: "В новом корпусе предполагается размещение всех хирургических служб, то есть проектирование корпуса будет производиться с расчетом на то, что там будут сконцентрированы хирургические службы".

Многие старые здания больниц ремонтировать бессмысленно, признается губернатор. Они в принципе не отвечают современным требованиям. Но строительство новых больниц не означает, что закончатся ремонты существующих. Вот и в девятке планируют обновить все, вплоть до фасадов и озеленения территории.