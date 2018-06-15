К ЧМ в Перми появились тематические граффити

Перед Чемпионатом в городе появились тематические граффити. На одном из них изображены юные болельщики и женщины в возрасте, пинающие мяч. Сопровождает иллюстрацию надпись - «offside» (вне игры). Сам художник, который предпочел остаться неизвестным, сообщил, что с Чемпионатом мира эти картинки прямо не связаны, хотя параллель провести можно. Впрочем, пермяки уже высказали свои предположения по этому поводу.

Юрий Казаков: "Смотрите, как ребята одеты. По старинке, в кепках. Парни 50-70-х годов. Мы так бегали во дворе. Дворовая игра".