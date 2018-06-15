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Фестиваль, который сделан с любовью

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Дягилевский фестиваль

Музыкальное событие года – в Перми старт Дягилевского фестиваля прошел под слоганом «Не спать». Фестиваль пройдет на десяти разных площадках с событиями от оперных премьер до различных околофестивальных акций.

Дягилевский фестиваль в этом году пройдет в 12-й раз, и как обычно представит различные жанры, стили и форматы.

Ромео Кастеллуччи, режиссер: "Я очень рад тому, что все происходит в Перми, а не в Лондоне, или каком-то другом городе, в том числе потому, что для меня Пермь очень таинственный и загадочный город".

Слоган прошлого года – «Удиви меня». В этом году – «Не спать». Здесь два смысла: первый – не проспи все самое яркое и интересное, второй – очень много мероприятий в этом году будут проходить либо поздно вечером, либо ночью.

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Этот фестиваль сделан с любовью. Это форум людей, которые встречаются, каждый привозит свой багаж, свои мысли, переживания".

струны

Одно из нововведений этого года – на всех зданиях, где будут проходить основные мероприятия Дягилевского фестиваля, появились натянутые струны. С одной стороны, очень удобно приезжим людям, они именно по ним ориентируются, в какое здание им нужно попасть.

Андрей Рожков: "Мой товарищ, близкий друг Саша Смирнов позвонил заранее, сказал, что есть возможность попасть на открытие Дягилевского фестиваля. И мы урвали билеты в последний момент".

Дягилевский фестиваль открывает драматическая оратория «Жанна на костре», режиссер Ромео Кастеллуччи, за пультом – дирижер Теодор Курентзис. Эта новая постановка объединяет элементы перформанса, арта и постдраматического театра.

Дягилевский фестиваль только начался, впереди масса ярких и неординарных событий, как например, концерт на заводе имени Шпагина, программу которого объявят только после того, как он закончится. Или например, концерты, которые будут проходить в гостинице «Урал» и Пермской художественной галерее. Но как всегда, это событие обещает быть самым ярким, музыкальным, летним мероприятием не только в Перми, но и во всей России.

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.06.2018 в 11:03 в рубрике - Вести Пермь

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