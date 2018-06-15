Предсказание кошки-оракула к Чемпионату мира по футболу

Результат встречи сборных России и Саудовской Аравии накануне предсказывали не только букмекеры, но и ветеринарные клиники. В селе Култаево прогноз сделала непростая кошка по имени Василиса. Для этого сотрудники клиники распечатали таблички с названием сборных и положили на каждую вкусное угощение. Василиса свой выбор сделала.

Анна Нохрина: "Василиса, кто сегодня победит? Победит, к сожалению, по мнению Василисы, Саудовская Аравия".

Прогноз оракула, к счастью, не сбылся. Футболисты сборной России одержали победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 5:0.

Это первое серьезное предсказание кошки с непростой судьбой. Василиса в клинику попала еще котенком. После того как кошка поправилась, ветеринары обнаружили у нее сверхспособности. Животное угадывало исход тех или иных событий.

Анна Нохрина: "Начали пробовать с простых слов - да, нет, раскладывали тарелочки. И она ни разу не ошиблась. Вопрос шуточный - будет ли сегодня зарплата?".

Футбольная мода на животных-предсказателей началась с осьминога Пауля. На Чемпионате мира по футболу 2010 года осьминог смог правильно предсказать все результаты сборной Германии, а также правильно назвал победителя и «бронзу» чемпионата.