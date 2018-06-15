Чемпионат мира по футболу: болеем за Россию!

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фан-зона

В Перми заработали официальные фан-зоны Чемпионата мира по футболу. Именно здесь болельщики могут следить за игрой непосредственно на стадионе, хотя и не вживую. Накануне здесь прошла прямая трансляция матча открытия Чемпионата. Играли сборные России и Саудовской Аравии. За накалом страстей следила Лариса Стрельникова.

Мы находимся в самом сердце фан-зоны на стадионе «Юность». Пермяки болеют активно. Причем так активно радуются, когда первый гол на 12-й минуте забил Юрий Газинский. Так же огорчаются, когда Алан Дзагоев получил травму. Вообще очень многие пришли болеть именно сюда, а не где-то в баре или дома. Трибуны переполнены, люди перемещаются к телевизору, активно болеют.

Что из себя представляет фан-зона на стадионе «Юность»? Всего здесь 3 трибуны, вместимость 800 человек. Экран 10 на 6 метров. Также фан-зона расположилась в «Молоте», в центральном фойе. Там вместимость 250 человек, экран 9 кв. м, тем не менее, также впечатляет. Вход свободный для всех. Но есть правила поведения: запрещены алкоголь, колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества и т.д. Здесь есть чем заняться даже в перерыв, работают интерактивные площадки, есть различные спортивные симуляторы, можно сыграть в футбол, попробовать забить гол. Если начнется дождь, для этого тоже все предусмотрено – есть специальные навесы.

 

Метки: в Перми, Спорт, В России

Опубликовано: 15.06.2018 в 09:37 в рубрике - Вести Пермь

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