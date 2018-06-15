За хищение 26 млн экс-министр Прикамья получил условный срок
Ленинский районный суд Перми повторно вынес приговор экс-министру связи Прикамья Евгению Балуеву. Шесть лет лишения свободы- условно. Предыдущее решение было строже - шесть лет реального срока. Его Балуев обжаловал, подав апелляцию. Экс-чиновника все же признали виновным в мошенничестве на сумму около 26 миллионов рублей. Было установлено, что цены на ремонт многофункциональных центров были сознательно завышены. По делу также проходили руководители МФЦ.
Судья: "Разработали совместный план преступной деятельности, согласно которому Балуев, занимая должность министра информационного развития и связи Пермского края, используя служебное положение и авторитет среди сотрудников МФЦ, должен был предоставить полные сведения предоставленной федеральной субсидии. А после получения денежных средств распределять их между участниками преступной группы".
Уже известно, что обжаловать новый приговор Евгений Балуев не намерен. Кроме того, он раскаялся и вернул деньги.
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