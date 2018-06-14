Жители Новых Лядов отметили День рождения поселка

Помимо 295-летия Перми, день рождения поселка в эти выходные отметили в Новых Лядах. Кроме традиционного концерта и чествования почетных жителей, праздник здесь получился со спортивным уклоном. Как все прошло?

Полная экипировка, разве что коньков не хватает. Хоккеисты Новых Лядов в день рождения поселка вместе с другими ребятами спортсменами пришли на праздник. Встреча новолядовцев на старой хоккейной коробке неслучайна. В юбилейный для поселка день стартовала ее реконструкция. Почетные гости после поздравлений дают начало строительству.

Коробка здесь давно, и сейчас принято решение превратить ее не просто в место сбора хоккеистов, а в многофункциональную спортивную площадку, где будут заниматься еще и баскетболисты. Открытие запланировано на август, в день физкультурника.

Основное действие в Новых Лядах – около главной сцены, которую установили перед местным клубом. В программе – концерты и поздравления почетных гостей.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Прекрасный поселок, прекрасная часть города Перми, очень динамично развивается во взаимодействии с промышленными предприятиями, во взаимодействии с краевыми и городскими властями".

Уроженец Новых Лядов Сергей Кущенко – член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте России, который стал одним из инициаторов реконструкции хоккейной коробки, рассказал, что на малой Родине бывает регулярно. И для этого время найдет всегда.

Сергей Кущенко, член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте России: "Юбилей точно не мог пропустить. Бываю достаточно часто. Приезжаю сюда играть в баскетбол, где начинал все делать, в доме спорта «Ляды».

Поселок появился в 1953 году. В сентябре 1996-го было образовано внутригородское муниципальное образование «Поселок Новые Ляды». Сегодня его население превышает 9 тысяч человек.

Резида Печкурова, глава администрации п. Новые Ляды: "Очень много мы проделали, даже взять пятилетний период. В этом году у нас будет завершен капитальный ремонт дороги, трассы Пермь – Новые Ляды".

Что касается концертной программы, участники - это разные танцевальные и песенные коллективы. Радиодиджеи провели конкурсы с призами, а специальным гостем праздника стал Владимир Селиванов – музыкант и актер сериала «Реальные пацаны».