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Мини-рынок на площади Дружбы оказался вне закона
На площади Дружбы в Перми сегодня с утра начали сносить торговые павильоны. Связано это с тем, что в городе введены новые правила установки подобных объектов. Местный мини-рынок в итоге оказался вне закона. С места ликвидации ларьков - репортаж Марии Костаревой.
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