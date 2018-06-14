Мини-рынок на площади Дружбы оказался вне закона

На площади Дружбы в Перми сегодня с утра начали сносить торговые павильоны. Связано это с тем, что в городе введены новые правила установки подобных объектов. Местный мини-рынок в итоге оказался вне закона. С места ликвидации ларьков - репортаж Марии Костаревой.