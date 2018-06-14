Запретный плод: в Перми уничтожат санкционные фрукты

Сотрудники Пермской таможни, совместно с работниками Транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора проверили одну из овощных баз краевой столицы. В результате были обнаружены несанкционированные товары: семь ящиков яблок из Польши. Согласно введенным в стране санкциям, они были ввезены на территорию России нелегально. Сейчас их обязаны уничтожить.