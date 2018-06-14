Запретный плод: в Перми уничтожат санкционные фрукты
Сотрудники Пермской таможни, совместно с работниками Транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора проверили одну из овощных баз краевой столицы. В результате были обнаружены несанкционированные товары: семь ящиков яблок из Польши. Согласно введенным в стране санкциям, они были ввезены на территорию России нелегально. Сейчас их обязаны уничтожить.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки к Чемпионату мира по футболу готовы
День большого гандбола: Трибуны скандировали «Россия!»
В Кунгуре ловили циркового медведя
В Пермь заехал путешественник на электрокаре
Праздник футбола начинается. Прямое включение
Пермь. Вести-Спорт 13.06.2018
Пермь украсил гигантский цветник в виде мяча
Великого князя Михаила Романова предложили канонизировать
В Перми зажегся «Умный свет»
Не спать: Дягилевский фестиваль начинается
Добавить комментарий: