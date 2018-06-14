Пермяки к Чемпионату мира по футболу готовы

На время проведения чемпионата мира по футболу в Перми на стадионе "Юность" сегодня вечером откроют фан-зону для болельщиков. Для просмотра всех матчей в хорошем качестве здесь уже разместили большой экран и трибуны для зрителей. Также есть места, где можно сфотографироваться и даже поиграть.

Огромный экран с мощным звуком уже установлены, трибуны готовы принять болельщиков даже в случае непогоды. Именно на этой площадке пермяки будут наблюдать за главным событием этого года - ЧМ по футболу 2018.

Идут последние приготовления. Рабочие сшивают искусственный газон, протирают сиденья на трибунах, устанавливают оградительную сетку для развлекательной части программы. Площадка будет открываться за час до начала матча и закрываться через час после завершения. Заняться здесь будет чем. Здесь предусмотрены интерактивные площадки, где каждый сможет почувствовать себя футболистом.

На площадке «Бомбардир» можно будет отработать точность ударов по воротам. Яркие впечатления можно будет получить и в зоне виртуальной реальности. Для всех гостей стадиона «Юность» в дни чемпионата мира по футболу будет организована и фотозона.

Вход в фан-зону будет бесплатным. Правда, придется пройти досмотр. На площадку нельзя проносить колющие и режущие предметы и горячительные напитки. Открытие фан-зоны на стадионе "Юность" состоится в 7 часов вечера.