День большого гандбола: Трибуны скандировали «Россия!»

День России также стал Днём Большого гандбола в Перми. Именно в нашем городе сборная России одержала победу в двухраундовом противостоянии с чехами, и завоевала путёвку на Чемпионат мира 2019 года.

Сборная России взяла инициативу в свои руки с первых секунд тайма и активно атаковала ворота противника. Несмотря на то, что и чехи не сбавляли оборотов, кажется, никто из 2,5 тысяч болельщиков не сомневался в нашей победе. Итог 29:21 с разрывом в 8 очков.

В зале почти нет мест, и все трибуны скандируют одно единственное слово - Россия!

Мужская сборная на пути к выходу к Чемпионату мира уже одержала 6 побед в 6 матчах группового турнира. Принципиальное значение этот матч приобрел после поражения нашей национальной команды в выездном матче против Чехии. Тогда на последних секундах хозяева забили решающий 27-й гол.

По словам президента федерации гандбола России, Пермь для проведения такого ответственного матча выбрана неспроста.

Сергей Шишкарев, президент Федерации гандбола России: "В праздничный день хотим поддержать пермский гандбол и дать импульс местным властям о том, что гандбол жив, развивается. Именно после таких матчей и побед в гандбольные секции придут и мальчишки, и девчонки".

Пермскую площадку для проведения соревнований международного уровня выбирают не в первый раз. Чемпионат мира по летнему биатлону, Евробаскет, финал Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, экстремальные забеги «Ред Бул 400».

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы говорим большое спасибо Федерации гандбола России за то, что нам доверили провести этот матч на нашей площадке. Такие игры, которые проводятся на нашей территории, - это развитие спорта".

Теперь гандболистам предстоит подготовка к соревнованиям мирового уровня. Чемпионат мира по гандболу пройдет с 9 по 27 января 2019 года в Дании и Германии. Победа здесь даст возможность квалифицироваться и на олимпиаду 2020 года. А для пермских болельщиков эта игра стала проверкой на прочность перед Чемпионатом мира по футболу.