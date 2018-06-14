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В Кунгуре ловили циркового медведя
В Кунгуре ловили медведя. Как сегодня сообщают очевидцы в социальных сетях, зверь залез сначала за высокий металлический забор, а потом и на дерево. Люди пишут, что животное сбежало не из леса, а из цирка. Видимо, дрессировка в какой-то момент дала сбой. Закончилось все благополучно. Медведя сняли с дерева и вернули обратно в клетку.
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