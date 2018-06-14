В Кунгуре ловили циркового медведя

В Кунгуре ловили медведя. Как сегодня сообщают очевидцы в социальных сетях, зверь залез сначала за высокий металлический забор, а потом и на дерево. Люди пишут, что животное сбежало не из леса, а из цирка. Видимо, дрессировка в какой-то момент дала сбой. Закончилось все благополучно. Медведя сняли с дерева и вернули обратно в клетку.