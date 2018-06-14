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В Пермь заехал путешественник на электрокаре

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зарядка электромобиля

В Пермь прибыл известный польский путешественник Марек Каминский. В столице Прикамья он сделал остановку,чтобы зарядить электромобиль, на котором и осуществляется уникальная поездка почти через весь континент, в Токио. Столь необычный транспорт выбран, чтобы популяризировать электричество как экологический вид топлива. Экспедиция получила название «Без следа». Марек путешествует, не нанося ущерб природе: он не покупает еду в упаковках и пластиковых бутылках, а  весь мусор, который образовывается во время движения, он берет с собой. До этого Марек ходил пешком из Калининграда до испанского города Сантьяго. 

Метки: в Перми, Общество, В мире

Опубликовано: 14.06.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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