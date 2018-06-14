Праздник футбола начинается. Прямое включение
На время проведения чемпионата мира по футболу, в Перми, на стадионе "Юность" вечером откроют фан-зону для болельщиков. Для просмотра всех матчей здесь разместят большой экран и трибуны для зрителей. Как будет работать фан-зона, все ли смогут туда прийти? И как будет обеспечиваться порядок - все подробности узнала Марина Печенова.
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