Праздник футбола начинается. Прямое включение

На время проведения чемпионата мира по футболу, в Перми, на стадионе "Юность" вечером откроют фан-зону для болельщиков. Для просмотра всех матчей здесь разместят большой экран и трибуны для зрителей. Как будет работать фан-зона, все ли смогут туда прийти? И как будет обеспечиваться порядок - все подробности узнала Марина Печенова.